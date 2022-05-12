Делегація міністерства оборони Туреччини в середу провела переговори в москві щодо розблокування експорту українського зерна морським шляхом.
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Туреччина заявила, що досягла прогресу з росією щодо вивезення українського зерна
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Додано: Чет 23 чер, 2022 09:50
Туреччина заявила, що досягла прогресу з росією щодо...
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Туреччина заявила, що досягла прогресу з росією щодо вивезення українського зерна
Додано: Чет 23 чер, 2022 09:50
Влада безпечне повернення турецьких літаків, що перебувають в аеропорту Бориспіль - це перший крок до знищення ап Бориспіль...Ці літаки - ГАРАНТІЯ безпеки ап Бориспіль. Якщо лишилося трохи мізків - ми це і перевіримо...А питання зерна ТРЕБА обговорювати без цих літачків,наразі вона наша зброя...
А Ердоган проковтне це,не треба хвилюватися, війна на дворі, та й ми від Туреччини ковтали і більш ганебні речі...Тримайтесь перговорники...
Додано: Чет 23 чер, 2022 10:17
Re: Туреччина заявила, що досягла прогресу з росією щодо...
Так зерно ще треба зібрати!
А для цього потрібно хоч 2 тижні "перемир'я"🤔
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