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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 18192021
Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 14:13

Да, и еще Президент должен закон подписать.

По поводу быстрого принятия и другого - думаю поступила такая команда. Только вот от кого (от куда) мне понять сложно.

А эти 70К докинут к тем 100К, которые уже сейчас есть боевые?
Т.е. итого будет 200К в месяц?
Victor8
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Повідомлення Додано: Чет 11 кві, 2024 15:25

  Victor8 написав:
По поводу быстрого принятия и другого - думаю поступила такая команда. Только вот от кого (от куда) мне понять сложно.

рашасіквелів про масонів і таємний уряд передивились?
Мені здається що це як додати 1+1 зрозуміти логіку прийняття цього закону, бо треба солдати на війні, що ще тут думати і гадати?
Щоб фронт не посипався його повинен хтось тримати, люди, вам 3 чи 5 років???
somilitark
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 13:47

Установили доплату в размере 70 тысяч гривен для военнослужащих и полицейских, выполняющих боевые задания на первой линии. Такое постановление принял Кабмин, выполняя вчерашний призыв Верховной Рады.

Об этом сообщает премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Таким образом суммарно военные "на нуле" смогут получать под 200 тыс. гривен - 20-30 тыс. грн зарплаты, 100 тыс. грн "боевых" доплат и 70 тыс. грн выплат за службу "на нуле".
Victor8
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Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:22

Victor8
Той випадок коли долярчик таки випросив, але не собі(
Hotab
 
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  #<1 ... 18192021
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