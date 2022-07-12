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під час війни

Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 19202122
Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:28

Не все так однозначно ©

  dimo_0n написав:
  Bobua написав:На нулі 200тис нема.

https://24tv.ua/sirskiy-maye-virishiti- ... i_n2491518
Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.

Але!
Наприклад 100тис людей могло брати участь у БД за 2р.+ війни - 300днів,
а інших, наприклад 50тис - 500днів
а ще інщих 150тис - могли брати участь лише 50-100днів за 2роки повномасштабної...

А ще скільки з тих загалом 300тис - ще скільки з них "пропали безвісти"?

Тож - не все так однозначно!©

п.с.
От, наприклад - в мене, за майже 26міс. повномасштабної війни ~ 17міс. участі в БД! Це по документах/офіційно!
По факту - трохи більше.
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:36

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От, наприклад - в мене, за майже 26міс. повномасштабної війни ~ 17міс. участі в БД! Це по документах/офіційно!
По факту - трохи більше.

І це тільки на цьому форум з Василем з Рівного і Будівельником

https://vm.tiktok.com/ZMMXKrgsM
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:51

  dimo_0n написав:
  Bobua написав:На нулі 200тис нема.

https://24tv.ua/sirskiy-maye-virishiti- ... i_n2491518
Радник нагадав слова президента. Той казав, що з мільйона мобілізованих осіб безпосередню участь у бойових діях брали 200 – 300 тисяч людей.


30тис? вбитих
70тис? поранених
150тис? СЗЧ (а то ж не від доброго життя...)
≈250тис.
Бінго.
І ще 50тис зара стоїть... І вони єдині кому треба дати ті кляті 70тис.
А не скиглити, що 100млн$ обвалять курс.
І єдині хто справді програє -- ми, що стояли без цих +70тис...
А ця доплата новеньким-щойно-мобілізованим стане ще одним підтверженням, що дворічне ухилянство винагороджують... :(
Bobua
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Повідомлення Додано: Чет 18 кві, 2024 19:57

Успіх все так. Додати виплату за смертю, еоселю.
Також десь протягом\через 3 місяці купа мужив буде відлавлюватись з місць робот\вулиць. Тобто ті налоги що той муж платив, а це не тільки ЗП(ЄСВ+ПДВ+ВЗ), а ще ПДВ в кожному ларьку - він платити перестане. Тобто налогів буде ще меньше до бюджету. Це якщо ще бізнеси не позакриваються....

То де брати бабос на цей банкет, якщо "партнери" знов задню включать?
Та що робити після закінчення цього всього, коли частина бізнесів ВЖЕ ніколи не вернеться сюди? Я навіть не уявляю, що якщо навіть завтра війна завершиться, що робити з економікою.... Тому що раніше був дешевий труд, а зараз дешеві раби залюбки залишаються у ЄС, а ще досить велика кількість - хоче туда звалити хоч завтра, якщо буде така змога... Хто тут залишився\залишиться робити економіку?

І після цього, тут купа народу вважає, що курс вернеться на 36,6 ? )))
dimo_0n
 
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Повідомлення Додано: Сер 08 тра, 2024 21:24

У Міноборони пояснили, як будуть нараховуватися 70 тисяч грн військовим на передовій
Ірина_
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