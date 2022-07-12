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Виплати військовим
під час війни

Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:09

  Успіх написав:
  Bobua написав:У нас виплати за 4, а особливо 5-6 місяці -- якраз суттєво знизились
Підтверджую!
Саме так і є - десь такий період...
Нехай краще собі пальці вони пообрізають, ніж нам премії!
  Bobua написав:А Успіх писав, що навіть за копання не доплачують. Хоче це вже якесь неймовірне свинство
Так отож - свинство і цинізм вищого гатунку!


І зовсім не дивно, до десь на Марсі, за останні 6міс пішло в сзч дуже багато... і продовжують іти...

Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.
sens
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Повідомлення Додано: Суб 24 сер, 2024 09:18

sens


Свої права на виплати можна відсудити при наявності припустимих доказів.


Вимикайте юриста, вмикайте реаліста.
Підставою для виплат є перебування прізвища в бойових наказах/розпорядженях.
Не платять саме тому, що в якісь дні людина не потрапила в ці накази.
Через суд себе внести в таємний бойовий наказ - це абсолютно не реально.

Зменшення виплат (бойових премій) сталось через те, що посилили (зробили жорсткішими) критерії , що саме є безпосереднім виконанням бойових завдань.
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Чет 29 сер, 2024 22:05

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Українські військові та члени сімей загиблих захисників можуть отримати виплати за державні нагороди: розміри

Зібрали корисний матеріал. Поділіться, будь ласка, кому актуально :!:
Ірина_
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Повідомлення Додано: П'ят 13 вер, 2024 13:29

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Зображення

Грошові виплати українських військових з жовтня
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 13 січ, 2025 15:20

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

«Підйомні» для військових: у Міноборони роз’яснили, кому передбачена виплата та скільки платять
Ірина_
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