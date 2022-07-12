Виплати військовим під час війни

Аналогично. Похоже на пустой пшик потратить нельзя. У оффлайн магазинов тоже другой код. А ходить в спортзал или бассейн инвалидам и действующим военнослужащим в основном нереально.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:21
Аналогично. Похоже на пустой пшик потратить нельзя. У оффлайн магазинов тоже другой код. А ходить в спортзал или бассейн инвалидам и действующим военнослужащим в основном нереально.
Додано: Пон 27 січ, 2025 10:20
freeze
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:20
Ветеранський спорт
Розширили перелік закладів - додався мсс 7997. Але, гадаю, проблему це мало вирішить. Магазини зі спорядженнм в прольоті. І, відповідно, більщість тих, хто ще служить
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