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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: Нед 26 січ, 2025 16:21

  la9 написав:
  la9 написав:Скажіть, хтось знайшов вже магазин, де можна витратити ці кошти? Потрібен термінал з мсс 7941

Перевірив купу інтернет-магазинів - ніде не має відповідного терміналу. І по відгуках, так всюди, навіть в Києві знайти спортзал проблема

Аналогично. Похоже на пустой пшик потратить нельзя. У оффлайн магазинов тоже другой код. А ходить в спортзал или бассейн инвалидам и действующим военнослужащим в основном нереально.
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Повідомлення Додано: Пон 27 січ, 2025 10:20

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Заявку на виплати на заняття спортом подало вже 25 тис. українських ветеранів війни. Про це 26 січня повідомив у Facebook прем'єр-міністр Денис Шмигаль. https://gordonua.com/ukr/news/sport/zaj ... 31143.html
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Повідомлення Додано: Вів 28 січ, 2025 18:20

Ветеранський спорт

  la9 написав:
  la9 написав:Скажіть, хтось знайшов вже магазин, де можна витратити ці кошти? Потрібен термінал з мсс 7941

Перевірив купу інтернет-магазинів - ніде не має відповідного терміналу. І по відгуках, так всюди, навіть в Києві знайти спортзал проблема

Розширили перелік закладів - додався мсс 7997. Але, гадаю, проблему це мало вирішить. Магазини зі спорядженнм в прольоті. І, відповідно, більщість тих, хто ще служить
https://mva.gov.ua/prescenter/category/ ... u-zakladiv
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Повідомлення Додано: Суб 01 лют, 2025 07:43

Витратити 1500 на Спорт для Ветеранів

Доброго дня!


На початку цього року стартувала програма Мінветеранів, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять, які капають на Дія.картку.

Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця(MCC) 7941.

Варіант витратити в Спортлайфі - відпадає через фізичну відсутність його в місці перебування, а в хотілося б витратити на спортивне харчування, вітаміни через інтернет, але це не так просто - проплата не проходить (перепробував більше 10 інтернет-магазинів спортхарчу).

Поділіться досвідом/лайфхаками по витраті 1500 на спорт для Ветеранів.
UNREALcv
 
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Повідомлення Додано: Сер 05 лют, 2025 13:44

Шановні форумчани!

Академія Мінфін запускає безкоштовний освітній проєкт «Фінансова грамотність для військових».

Програма курсу

Щотижня спікери разом із профільними експертами детально розкриватимуть різні аспекти фінансової грамотності й підтримки військових та ветеранів. Курс охоплює 9 тем:

Особливості фінансової грамотності для військових, ветеранів та їхніх родин

Виплати й пільги для військових, механізми їх отримання

Фінансова безпека, страхування та юридичний захист активів

Психологія фінансів, бар'єри в ухваленні фінансових рішень

Управління особистим бюджетом: розподіл доходів і витрат

Фінансове планування у часи невизначеності

Реінтеграція в цивільне життя після служби

Фінансова допомога та підтримка від держави (гранти, кредити)

Освітні програми для військових, поради щодо працевлаштування

Відео будуть виходити раз на тиждень на сайті Академії Мінфін. Тривалість — від 15 до 45 хвилин залежно від теми.

Детальніше за посиланням
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 10 лют, 2025 15:04

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:

Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено)
Ірина_
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