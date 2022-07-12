Виплати військовим під час війни

Аналогично. Похоже на пустой пшик потратить нельзя. У оффлайн магазинов тоже другой код. А ходить в спортзал или бассейн инвалидам и действующим военнослужащим в основном нереально.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:21
Аналогично. Похоже на пустой пшик потратить нельзя. У оффлайн магазинов тоже другой код. А ходить в спортзал или бассейн инвалидам и действующим военнослужащим в основном нереально.
Додано: Пон 27 січ, 2025 10:20
freeze
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:20
Ветеранський спорт
Розширили перелік закладів - додався мсс 7997. Але, гадаю, проблему це мало вирішить. Магазини зі спорядженнм в прольоті. І, відповідно, більщість тих, хто ще служить
Додано: Суб 01 лют, 2025 07:43
Витратити 1500 на Спорт для Ветеранів
Доброго дня!
На початку цього року стартувала програма Мінветеранів, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять, які капають на Дія.картку.
Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця(MCC) 7941.
Варіант витратити в Спортлайфі - відпадає через фізичну відсутність його в місці перебування, а в хотілося б витратити на спортивне харчування, вітаміни через інтернет, але це не так просто - проплата не проходить (перепробував більше 10 інтернет-магазинів спортхарчу).
Поділіться досвідом/лайфхаками по витраті 1500 на спорт для Ветеранів.
Додано: Сер 05 лют, 2025 13:44
Шановні форумчани!
Академія Мінфін запускає безкоштовний освітній проєкт «Фінансова грамотність для військових».
Програма курсу
Щотижня спікери разом із профільними експертами детально розкриватимуть різні аспекти фінансової грамотності й підтримки військових та ветеранів. Курс охоплює 9 тем:
Особливості фінансової грамотності для військових, ветеранів та їхніх родин
Виплати й пільги для військових, механізми їх отримання
Фінансова безпека, страхування та юридичний захист активів
Психологія фінансів, бар'єри в ухваленні фінансових рішень
Управління особистим бюджетом: розподіл доходів і витрат
Фінансове планування у часи невизначеності
Реінтеграція в цивільне життя після служби
Фінансова допомога та підтримка від держави (гранти, кредити)
Освітні програми для військових, поради щодо працевлаштування
Відео будуть виходити раз на тиждень на сайті Академії Мінфін. Тривалість — від 15 до 45 хвилин залежно від теми.
Додано: Пон 10 лют, 2025 15:04
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено)
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