Виплати військовим під час війни

Аналогично. Похоже на пустой пшик потратить нельзя. У оффлайн магазинов тоже другой код. А ходить в спортзал или бассейн инвалидам и действующим военнослужащим в основном нереально.
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 26 січ, 2025 16:21
Аналогично. Похоже на пустой пшик потратить нельзя. У оффлайн магазинов тоже другой код. А ходить в спортзал или бассейн инвалидам и действующим военнослужащим в основном нереально.
Додано: Пон 27 січ, 2025 10:20
freeze
Додано: Вів 28 січ, 2025 18:20
Ветеранський спорт
Розширили перелік закладів - додався мсс 7997. Але, гадаю, проблему це мало вирішить. Магазини зі спорядженнм в прольоті. І, відповідно, більщість тих, хто ще служить
Додано: Суб 01 лют, 2025 07:43
Витратити 1500 на Спорт для Ветеранів
Доброго дня!
На початку цього року стартувала програма Мінветеранів, за якою учасники бойових дій та ветерани з інвалідністю внаслідок війни зможуть щоквартально отримувати по 1 500 грн для оплати спортивних занять, які капають на Дія.картку.
Грошову допомогу можна використати на оплату послуг у сфері фізичної культури та спорту: у тренажерних залах, спортивних майданчиках, спортивних секціях, спортивних клубах. Зазначені заклади мають працювати у сфері діяльності «Фізична культура і спорт» та мати код категорії продавця(MCC) 7941.
Варіант витратити в Спортлайфі - відпадає через фізичну відсутність його в місці перебування, а в хотілося б витратити на спортивне харчування, вітаміни через інтернет, але це не так просто - проплата не проходить (перепробував більше 10 інтернет-магазинів спортхарчу).
Поділіться досвідом/лайфхаками по витраті 1500 на спорт для Ветеранів.
Додано: Сер 05 лют, 2025 13:44
Шановні форумчани!
Академія Мінфін запускає безкоштовний освітній проєкт «Фінансова грамотність для військових».
Програма курсу
Щотижня спікери разом із профільними експертами детально розкриватимуть різні аспекти фінансової грамотності й підтримки військових та ветеранів. Курс охоплює 9 тем:
Особливості фінансової грамотності для військових, ветеранів та їхніх родин
Виплати й пільги для військових, механізми їх отримання
Фінансова безпека, страхування та юридичний захист активів
Психологія фінансів, бар'єри в ухваленні фінансових рішень
Управління особистим бюджетом: розподіл доходів і витрат
Фінансове планування у часи невизначеності
Реінтеграція в цивільне життя після служби
Фінансова допомога та підтримка від держави (гранти, кредити)
Освітні програми для військових, поради щодо працевлаштування
Відео будуть виходити раз на тиждень на сайті Академії Мінфін. Тривалість — від 15 до 45 хвилин залежно від теми.
Додано: Пон 10 лют, 2025 15:04
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Скільки виплат військові отримують за перший контракт (кому передбачено)
Додано: Пон 10 лют, 2025 17:07
Які виплати передбачені для військових, ветеранів та їхніх сімей
Другий випуск безоплатного освітнього проєкту «Фінансова грамотність для військових» від Академії Мінфін уже доступний для перегляду.
Відео містить практичні поради для військових, ветеранів та членів їхніх сімей щодо отримання належних їм виплат.
Тему висвітлює Оксана Яворська — юристка ГО «Правозахисного центру для військовослужбовців «Принцип».
📝 Ви дізнаєтесь:
🔻 Які виплати передбачені для військових під час та після служби?
🔻 Як оформити виплати у разі поранення, які документи потрібні?
🔻 Які пільги передбачені для дітей військовослужбовців?
🔻 Які пільги доступні військовим та ветеранам у медицині, освіті, реабілітації?
🔻 Як оформити статус учасника бойових дій?
🔻 Як подати заяву на виплати онлайн?
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Додано: Чет 13 лют, 2025 18:05
Хтось знайшов, де можна онлайн (!) витратити кошти за програмою Ветеранський спорт?
Цікавлять саме магазинги, бо кудись ходити просто немає можливості, служба
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