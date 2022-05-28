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Чому затримують видачу
паспортів: роз'яснення...

Чому затримують видачу паспортів: роз'яснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 24 чер, 2022 01:06

Чому затримують видачу паспортів: роз'яснення...

Пропонуємо до обговорення:
Державна міграційна служба пояснює затримку з видачею ID-карт та паспортів громадянина України для виїзду за кордон порушенням логістики постачання матеріалів та компонентів для їх виготовлення.

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Чому затримують видачу паспортів: роз'яснення Міграційної служби
R2
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