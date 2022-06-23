RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Ще до зими українцям можуть
дати квартири у новобудовах...

Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:24

Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку висловив директор аналітичного центру Cedos Іван Вербицький.

Дивися повний текст
Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах замість зруйнованого житла
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98035
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 13:24

"до момента, когда у государства появятся деньги, чтобы выкупить эти квартиры" - это ждать придётся не три года, а приблизительно вечность. С какой скоростью очередь получения квартир от государства после 1991го продвигалась?

Жить в голых стенах новостроя, где даже унитаза нет, тоже такое себе. Лучше, наверное, чем в спортзале. Но как же прожекты малоэтажных модульных домов, которые выстраиваются буквально по мановению взгляда?
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2136
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 195 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 22 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову... 1, 2
R2 » Сер 04 тра, 2022 16:49
10 4990
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 чер, 2022 16:06
tina_layf
Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт
R2 » Нед 26 чер, 2022 14:05
0 135
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 чер, 2022 14:05
R2
"Ця зима буде надскладною": українцям розповіли про... 1, 2
R2 » Чет 23 чер, 2022 13:12
10 495
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 16:46
konstantin kirovograd

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1565)
27.06.2022 14:21
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.