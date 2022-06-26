|
|
|
Як заощадити на оренді квартири в Україні
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:43
Пропонуємо до обговорення:
Через війну та вимушений переїзд українці набагато частіше шукають житло для оренди і ціна, найчастіше, грає вирішальну роль. Але жертвувати власним комфортом при виборі квартири, а от заощадити — цілком можливо.
Дивися повний текст Як заощадити на оренді квартири в Україні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98037
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:43
Не все хрущевки, брежневки, сталенки стоят на отшибе. Многое зависит к близости к метро, хотя сейчас не стоит брак ко вниманию красную ветку метро которую постоянно закрывают. Либо левый берег где полно новостроек, а работать люди ездят на правый. Минусы в новостройке это малый метраж и слышимость
-
kemeron1990
-
-
- Повідомлень: 39
- З нами з: 30.05.20
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 2 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:55
kemeron1990 написав:
Минусы в новостройке это малый метраж и слышимость
Порівняно з радянськими панельками й хрущами в новобудовах і метраж набагато більший і звукоізоляція не гірша, теплоізоляція - взагвлі небо і земля
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 31697
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1350 раз.
- Подякували: 7539 раз.
-
- Профіль
-
3
7
3
Додано: Пон 27 чер, 2022 14:58
Скоро купимо палатку.
-
davinchijuri
-
-
- Повідомлень: 1
- З нами з: 27.06.22
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 7 гостей
Модератори:
Ірина_, Модератор
|