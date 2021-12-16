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Forbes: Одна з найбільших
сонячних електростанцій...

Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:21

Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій...

Пропонуємо до обговорення:
23 червня запорізькі ЗМІ поширили інформацію, що російські окупанти розібрали та вивезли сонячну електростанцію «Грін Енерджі Токмак», яка розташована в Запорізькій області біля міста Токмак.

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Forbes: Одна з найбільших сонячних електростанцій України все-таки працює – її не викрали
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 15:21

Forbеs звернувся до співвласника електростанції, спецпредставника міністра закордонних справ з економічної дипломатії Олександра Рєпкіна.
----хороший видно дипломат если смог договориться о работе своих станций на окупированых териториях.Не зря мы его на такой должности держим и зарплату платим из наших налогов.Как указано 20% станции стоит 8 млн евро.Значит вся станция 40 млн. евро.
Сколько тысяч лет нужно работать на госслужбе чиновников чтобы стать совладельцем таких активов.
Конечно новость о краже орками это же плохо,они же ничего ни у кого не украли за 4 месяца.А вот новость что всё работает на орков и принадлежит скромному чиновнику с Украины это хорошо.И даже ни у кого не возникает вопросов.
konstantin kirovograd
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