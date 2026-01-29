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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 18021180221802318024
Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05

  fox767676 написав:Но если у руководства оказывается слишком экзальтированный лидер как в Парагвае или 3 ем рейхе все заканчивается полным крахом

Что же ты так о Путине ))
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:05

  Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?».
Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно?
Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так

Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону )))
----------------------------------------------------------
Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.

Якщо брати саме **публічні образи та характеристики**, то риторика обох сторін була дуже жорсткою.

### Як Путін називав Зеленського

Путін особисто рідко використовував прямі образи, але регулярно вживав такі формулювання:

* «неонацист», «глава неонацистського режиму»;
* «маріонетка Заходу»;
* «нелегітимний президент» (після завершення формального президентського терміну у 2024 році);
* «ганебний», «хамський» (щодо окремих заяв або листів Зеленського); ([The Times][1])

Водночас у російській державній пропаганді Зеленського дуже часто називали:

* «клоуном»;
* «наркоманом»;
* «маріонеткою»;
* «маріонеткою НАТО».

Ці слова часто лунали від російських чиновників, телеведучих та депутатів, хоча не завжди безпосередньо від самого Путіна.

### Як Зеленський називав Путіна

Тут висловлювання були ще жорсткішими і більш персональними.

Зеленський публічно називав Путіна:

* «убивцею»; ([Українська правда][2])
* «терористом»; ([lenta.ua][3])
* «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4])
* «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5])
* людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6])
* «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4])
* «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])

### Якщо коротко

У персональних образах **Зеленський висловлювався про Путіна значно різкіше**, використовуючи слова на кшталт «убивця», «терорист», «не людина», «нікчема». ([Українська правда][2])

Путін же зазвичай дотримувався більш бюрократичної або ідеологічної лексики — «неонацист», «нелегітимний», «маріонетка», хоча російська пропагандистська машина активно використовувала й особисті образи на адресу Зеленського. ([The Times][1])


[1]: https://www.thetimes.com/world/russia-u ... hatgpt.com "Putin rejects Zelensky meeting to end Ukraine war: 'No point'"
[2]: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2025 ... hatgpt.com "Зеленский отреагировал на слова Трампа: Мы с Путиным не дети в парке, он – убийца | Украинская правда"
[3]: https://lenta.ua/ru/zelenskiy-nazval-pu ... hatgpt.com "Зеленский назвал Путина убийцей и террористом"
[4]: https://ru.interfax.com.ua/news/politic ... hatgpt.com "Зеленский о смерти Навального: очевидно, что он убит Путиным, как и тысячи других замученных этим \"существом\""
[5]: https://informator.ua/ru/zelenskiy-pro- ... hatgpt.com "Зеленский о Путине: он не человек, он просто делает работу без эмоций, как убийца"
[6]: https://my.ua/news/cluster/2025-07-12-o ... hatgpt.com "\"Он как убийца, который делает свою работу\" - Зеленский о Путине"
[7]: https://www.reddit.com/r/tjournal_refug ... hatgpt.com "Зеленский назвал путина ничтожеством"
andrijk777
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:07

  andrijk777 написав:
  Hotab написав:Коли пітун безапеляційно називає Зеленського «власті кієва», «наркоман», «кієвскій рєжим, с котрим неочьом разговаривать» - наші зрадунці мовчать про норми дипломатії , мову підлітка з пітєрской подворотні.
Зате коли Зе по ділу розставив так як воно є насправді, жодним словом образливим пітуна не назвав, то «ах, пачіму он нє унізілся і нє попросил міра?».
Деякі рідкоземельні кондоми навіть пойорнічали, що всі терміни з великої літери. Так погано що з великої, чи правильно?
Це пздц якийсь..Партія форумних зрадунців критикує хоч так кажи, хоч так

Зайшов випадкова на форум, тут одна і та ж сам пропаганда. Рівень Марафону )))
----------------------------------------------------------
Знайди публічні образи Зеленського Путіним і Путіна Зеленським.

Випадково зайшов ...

Зайшов відбілити Путіна, в черговий раз ... щоб потім знов писати "коли це я вихваляв Росію та Путіна" )
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:09

  andrijk777 написав:Зеленський публічно називав Путіна:

* «убивцею»; ([Українська правда][2])
* «терористом»; ([lenta.ua][3])
* «істотою» («существом») після смерті Навального; ([Интерфакс-Украина][4])
* «не людиною» в сенсі людяності; ([Інформатор UA][5])
* людиною, яка «робить свою роботу як убивця, без емоцій»; ([MY.UA][6])
* «Путін сам по собі і є війна»; ([Интерфакс-Украина][4])
* «нікчемою» («ничтожество Путин») після теракту в «Крокус Сіті Холі». ([Reddit][7])

І що з цього неправда ?

Чи розв"язати в Европі найбільшу війну з часів 2СВ, це ознака філантропства та людяності ?
pesikot
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:14

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Да, Андрюша канєш віджог. Зеленський називав речі своїми іменами, а пітун просто вигадував.
Доречі «рєжим», або «захватівшиє власть в кієвє» називав ще ДО завершення 5-річного терміну
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 06 чер, 2026 14:17

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  fox767676 написав:Но если у руководства оказывается слишком экзальтированный и бестолковый лидер как в Парагвае или 3 ем рейхе все заканчивается полным крахом

и аргументация кто на кого первым напал имеет околонулевое влияние на конечный результат
fox767676
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