Імпорт палива в Україну щодня зростає і це вже приносить свої плоди.
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Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв — прогноз
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Вів 28 чер, 2022 22:47
Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв —...
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Дивися повний текст
Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв — прогноз
Додано: Вів 28 чер, 2022 22:47
Снимайте лапшу вилкой:
в Украине никогда не было дефицита автогаза
цены на него были искусственно завышены продавцами на АЗС
Александр Мельничук - лохотронщик?
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