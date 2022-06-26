|
|
Обмеження на кількість пального для водіїв можуть...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 чер, 2022 00:25
Пропонуємо до обговорення:
У липні українські автомобілісти зможуть заправляти авто будь-яким обсягом, обмеження на кількість пального для водіїв зникнуть, заявив народний депутат Андрій Герус, голова Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.
Дивися повний текст Обмеження на кількість пального для водіїв можуть зникнути у липні
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98040
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор