RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Обмеження на кількість
пального для водіїв можуть...

Обмеження на кількість пального для водіїв можуть...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 00:25

Обмеження на кількість пального для водіїв можуть...

Пропонуємо до обговорення:
У липні українські автомобілісти зможуть заправляти авто будь-яким обсягом, обмеження на кількість пального для водіїв зникнуть, заявив народний депутат Андрій Герус, голова Комітету ВРУ з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Дивися повний текст
Обмеження на кількість пального для водіїв можуть зникнути у липні
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98040
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв —...
R2 » Вів 28 чер, 2022 22:47
1 50
Переглянути останнє повідомлення
Вів 28 чер, 2022 22:47
vova_pochernin
Ще до зими українцям можуть дати квартири у новобудовах...
R2 » Пон 27 чер, 2022 13:24
1 105
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 13:24
moveton
Українці можуть отримати ще одну додаткову грошову... 1, 2
R2 » Сер 04 тра, 2022 16:49
10 5039
Переглянути останнє повідомлення
Нед 26 чер, 2022 16:06
tina_layf

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
monobank (900)
29.06.2022 01:10
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.