Про стан мікро-, малого й середнього бізнесу

Українські провідні бізнес асоціації МСБ опублікували спільні топ10 пріоритетів бізнес-спільноти на 2025 рік:

1. Стимулювати відновлення економіки через збереження підприємництва та відновлення людського капіталу, зокрема:

- запровадити прозорі та ефективні механізми відшкодування збитків бізнесу, завданих війною;

- реалізувати державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та їх співробітників

- запровадити інвестиційні та бізнес-візи, спростити міграційне законодавство;

- стимулювати відмову українського бізнесу від російського програмного забезпечення;

- впровадити програму стимулювання вступу до українських університетів для абітурієнтів за кордоном, задля збереження потенціалу для повернення людського капіталу до України;

- забезпечити програми стимулювання та підтримки працевлаштування ветеранів (УБД) для роботодавців

2. Забезпечити прозорість та ефективність роботи контролюючих органів та органів правопорядку:

- відновити прозорі конкурси та громадський контроль за відкритими конкурсами на всі державні посади;

- забезпечити ризикоорієнтований підхід до перевірок суб’єктів господарювання.

3. Перезавантажити Державну податкову службу (ДПС), Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державну митну службу (ДМС), Нацполіцію, Службу фінмоніторингу

- обрати на прозорих конкурсах із достатнім строком на висунення кандидатур нове керівництво БЕБ, ДМС, ДПС, Нацполіції, Служби фінмоніторингу – комісіями за вирішального голосу міжнародних експертів;

- переатестувати всіх працівників цих органів комісіями за вирішального голосу міжнародних експертів, встановити гідну оплату праці з метою зниження корупційних ризиків;

- створити якісні показників ефективності, щоб моніторити діяльність та ефективність роботи БЕБ, ДПС, ДМС, Нацполу (ПЗУ №12359 та №12360).

4. Продовжити та завершити судову реформу, забезпечити верховенство права

- завершити реформу системи адміністративного судочинства;

- здійснити перехід на цифрове судочинство;

- забезпечити судовий захист прав інвесторів та власників, враховуючи вплив бойових дій на цивільні правовідносини.

5. Забезпечити інклюзивний діалог між владою, бізнесом та громадянським суспільством

- включити обов’язкові консультації з представниками бізнес-спільноти у процесі прийняття змін у регуляторній та податковій сферах;

- проводити аналіз та розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави під час реєстрації законопроєктів у Верховній Раді України;

- проводити обов’язкові публічні консультації перед запровадженням законодавчих змін.

6. Зберегти поточну спрощену систему оподаткування та сприяти законній діяльності мікро- та малого бізнесу

- зберегти поточну спрощену систему оподаткування, як одну з небагатьох перваг нашої країни;

- перейти до ризик-орієнтованої фіскалізації на заміну широкій фіскалізації 2 та 3 групи ЄП;

- законодавчо впровадити чіткі критерії трудових відносин, для відокремлення фрілансу від трудових відносин;

- забезпечити співмірну відповідальність для торговців, що працюють без оформлення документів;

7. Реформувати податкову систему та митне законодавство

- встановити граничні терміни блокування податкових накладних, забезпечити виконання судових рішень щодо блокувань;

- модифікувати податок на нерухоме майно відповідно до європейської моделі (оподаткування від ринкової або квазі-ринкової вартості активу);

- замінити податок на прибуток податком на виведений капітал;

- знизити сукупне податкове навантаження на фонд оплати праці до показника 25%;

- запровадити механізм відсоткового відрахування від прямих податків на підтримку неприбуткових організацій;

знизити загальнодержавні видатки до 35% від ВВП після завершення воєнного стану.

Оновити митне законодавство, зокрема:

- забезпечити автоматичний обмін інформацією з країнами, що є найбільшими торговими партнерами України;

- мінімізувати дискрецію контролюючих органів, забезпечивши наявність єдиної тарифної сітки для всіх митниць, яка наповнюється даними від провідних профільних бізнес-асоціацій;

- перейти до європейської моделі оподаткування міжнародних посилок (One stop shop)

8. Демонополізувати ринок платіжних послуг

- врегулювати ставки еквайрингу – гармонізувати національне законодавство з законодавством ЄС (ПЗУ №5734);

- запровадити можливість створення державних електронних сервісів приватними суб’єктами;

- мінімізувати кількість комунальних та державних підприємств;

визначити крос-галузеві монополії на ринку вугілля та електроенергії, створити умови їх примусового поділу;

стимулювати видобуток газу та спростити доступ до галузі газовидобутку;

9. Прозоро та ефективно приватизувати всі не стратегічні підприємства у 2025-2026 роках

10. Сприяти дебюрократизації, дерегуляції та стимулювати внутрішню та зовнішню чесну конкуренцію:

- імплементувати Стратегію економічної безпеки 2025, Стратегію розвитку МСБ 2027, Національну економічну стратегію 2030, зокрема: вдосконалити законодавство про публічні закупівлі, вирівняти тендерні умови для платників і неплатників ПДВ на ProZorro, забезпечити громадський контроль в публічних закупівлях та запровадити інститут незалежних експертів, забезпечити МСБ доступним фінансовим ресурсом, прискорити цифровізацію економіки України, адаптувати українське законодавство щодо агровольтаїки, створити в Україні ефективні ринки акціонерного та боргового капіталу, а також ринку деривативних контрактів тощо;

- вдосконалити механізми публічно-приватного партнерства (ПЗУ №7508);

- впровадити регуляторне правило «one in – two out»: введення з боку держави будь-якого нового регулювання має супроводжуватися скасуванням як мінімум двох чинних регулювань порівняної вартості;

- прийняти спеціальне законодавство щодо саморегулівних організацій;

- укласти Угоду АСAА щодо доступу українських товарів до ринку ЄС про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, яка передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС;

- спростити ведення документообігу для малого та середнього бізнесу, забезпечити необов’язковість актів виконаних робіт/послуг, перехід до моделі інвойсів;

- забезпечити захист прав учасників кримінального провадження, встановлення нормативних запобіжників щодо тиску на бізнес з боку правоохоронних органів (ПЗУ №10440-2, 10440-3).