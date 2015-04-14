Про стан мікро-, малого й середнього бізнесу

Українські провідні бізнес асоціації МСБ опублікували спільні топ10 пріоритетів бізнес-спільноти на 2025 рік: 1. Стимулювати відновлення економіки через збереження підприємництва та відновлення людського капіталу, зокрема: - запровадити прозорі та ефективні механізми відшкодування збитків бізнесу, завданих війною; - реалізувати державну програму страхування воєнних ризиків для бізнесу та їх співробітників - запровадити інвестиційні та бізнес-візи, спростити міграційне законодавство; - стимулювати відмову українського бізнесу від російського програмного забезпечення; - впровадити програму стимулювання вступу до українських університетів для абітурієнтів за кордоном, задля збереження потенціалу для повернення людського капіталу до України; - забезпечити програми стимулювання та підтримки працевлаштування ветеранів (УБД) для роботодавців 2. Забезпечити прозорість та ефективність роботи контролюючих органів та органів правопорядку: - відновити прозорі конкурси та громадський контроль за відкритими конкурсами на всі державні посади; - забезпечити ризикоорієнтований підхід до перевірок суб’єктів господарювання. 3. Перезавантажити Державну податкову службу (ДПС), Бюро економічної безпеки (БЕБ), Державну митну службу (ДМС), Нацполіцію, Службу фінмоніторингу - обрати на прозорих конкурсах із достатнім строком на висунення кандидатур нове керівництво БЕБ, ДМС, ДПС, Нацполіції, Служби фінмоніторингу – комісіями за вирішального голосу міжнародних експертів; - переатестувати всіх працівників цих органів комісіями за вирішального голосу міжнародних експертів, встановити гідну оплату праці з метою зниження корупційних ризиків; - створити якісні показників ефективності, щоб моніторити діяльність та ефективність роботи БЕБ, ДПС, ДМС, Нацполу (ПЗУ №12359 та №12360). 4. Продовжити та завершити судову реформу, забезпечити верховенство права - завершити реформу системи адміністративного судочинства; - здійснити перехід на цифрове судочинство; - забезпечити судовий захист прав інвесторів та власників, враховуючи вплив бойових дій на цивільні правовідносини. 5. Забезпечити інклюзивний діалог між владою, бізнесом та громадянським суспільством - включити обов’язкові консультації з представниками бізнес-спільноти у процесі прийняття змін у регуляторній та податковій сферах; - проводити аналіз та розрахунок очікуваних витрат та вигод суб’єктів господарювання, громадян та держави під час реєстрації законопроєктів у Верховній Раді України; - проводити обов’язкові публічні консультації перед запровадженням законодавчих змін. 6. Зберегти поточну спрощену систему оподаткування та сприяти законній діяльності мікро- та малого бізнесу - зберегти поточну спрощену систему оподаткування, як одну з небагатьох перваг нашої країни; - перейти до ризик-орієнтованої фіскалізації на заміну широкій фіскалізації 2 та 3 групи ЄП; - законодавчо впровадити чіткі критерії трудових відносин, для відокремлення фрілансу від трудових відносин; - забезпечити співмірну відповідальність для торговців, що працюють без оформлення документів; 7. Реформувати податкову систему та митне законодавство - встановити граничні терміни блокування податкових накладних, забезпечити виконання судових рішень щодо блокувань; - модифікувати податок на нерухоме майно відповідно до європейської моделі (оподаткування від ринкової або квазі-ринкової вартості активу); - замінити податок на прибуток податком на виведений капітал; - знизити сукупне податкове навантаження на фонд оплати праці до показника 25%; - запровадити механізм відсоткового відрахування від прямих податків на підтримку неприбуткових організацій; знизити загальнодержавні видатки до 35% від ВВП після завершення воєнного стану. Оновити митне законодавство, зокрема: - забезпечити автоматичний обмін інформацією з країнами, що є найбільшими торговими партнерами України; - мінімізувати дискрецію контролюючих органів, забезпечивши наявність єдиної тарифної сітки для всіх митниць, яка наповнюється даними від провідних профільних бізнес-асоціацій; - перейти до європейської моделі оподаткування міжнародних посилок (One stop shop) 8. Демонополізувати ринок платіжних послуг - врегулювати ставки еквайрингу – гармонізувати національне законодавство з законодавством ЄС (ПЗУ №5734); - запровадити можливість створення державних електронних сервісів приватними суб’єктами; - мінімізувати кількість комунальних та державних підприємств; визначити крос-галузеві монополії на ринку вугілля та електроенергії, створити умови їх примусового поділу; стимулювати видобуток газу та спростити доступ до галузі газовидобутку; 9. Прозоро та ефективно приватизувати всі не стратегічні підприємства у 2025-2026 роках 10. Сприяти дебюрократизації, дерегуляції та стимулювати внутрішню та зовнішню чесну конкуренцію: - імплементувати Стратегію економічної безпеки 2025, Стратегію розвитку МСБ 2027, Національну економічну стратегію 2030, зокрема: вдосконалити законодавство про публічні закупівлі, вирівняти тендерні умови для платників і неплатників ПДВ на ProZorro, забезпечити громадський контроль в публічних закупівлях та запровадити інститут незалежних експертів, забезпечити МСБ доступним фінансовим ресурсом, прискорити цифровізацію економіки України, адаптувати українське законодавство щодо агровольтаїки, створити в Україні ефективні ринки акціонерного та боргового капіталу, а також ринку деривативних контрактів тощо; - вдосконалити механізми публічно-приватного партнерства (ПЗУ №7508); - впровадити регуляторне правило «one in – two out»: введення з боку держави будь-якого нового регулювання має супроводжуватися скасуванням як мінімум двох чинних регулювань порівняної вартості; - прийняти спеціальне законодавство щодо саморегулівних організацій; - укласти Угоду АСAА щодо доступу українських товарів до ринку ЄС про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції, яка передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС; - спростити ведення документообігу для малого та середнього бізнесу, забезпечити необов’язковість актів виконаних робіт/послуг, перехід до моделі інвойсів; - забезпечити захист прав учасників кримінального провадження, встановлення нормативних запобіжників щодо тиску на бізнес з боку правоохоронних органів (ПЗУ №10440-2, 10440-3).
Андрій Длігач - український підприємець, науковець та громадський діяч
В динаміці стан бізнесу погіршується.
Очікування — погіршуються.
Тиск правоохоронних органів зростає (свідчить 17.4% підприємців). ТОП 7 проблем для бізнесу станом на зараз (оновлення за липень буде за тиждень): - Відсутність достатньої кількості платоспроможних клієнтів на внутрішньому ринку- 55% - Непередбачувані дії держави, що можуть погіршити стан бізнесу - 54% - Непрогнозованість розвитку ситуації в Україні та на внутрішньому ринку - 52% - Відсутність достатньої кількості кваліфікованих працівників - 51% - Відсутність достатнього капіталу - 37% - Високі податки та збори - 34% - Перешкоди з боку регуляторних та/чи фіскальних органів, у тому числі - податкової, митниці, й т.ін. - 25%
Регулярні дослідження Advanter Group
Тому перезавантаження всієї правоохоронної системи важливіше за мораторій на перевірки. Співдія і зрозумілість (прогнозованість) держави — важливіша за дерегуляцію Бронювання критичного персоналу для всіх підприємств — важливіше за гранти для старту бізнесу.