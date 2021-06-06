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Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 чер, 2022 13:57
Пропонуємо до обговорення:
Як показують Double Case відгуки, у трейдингу отримує прибуток той, хто не ризикує, а дотримується статистичних даних, а також має чітку стратегію. Спеціально для такого комплексного навчання представлений курс трейдингу Double Case.
Дивися повний текст Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому ринку з нуля?
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