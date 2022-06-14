Про це повідомляє міністр енергетики Германа Галущенко у Facebook.
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Україна розпочинає комерційний експорт електроенергії до країн ЄС
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Додано: Сер 29 чер, 2022 22:06
Україна розпочинає комерційний експорт електроенергії до...
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Дивися повний текст
Україна розпочинає комерційний експорт електроенергії до країн ЄС
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