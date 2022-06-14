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Україна розпочинає комерційний
експорт електроенергії до...

Україна розпочинає комерційний експорт електроенергії до...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:06

Україна розпочинає комерційний експорт електроенергії до...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє міністр енергетики Германа Галущенко у Facebook.

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Україна розпочинає комерційний експорт електроенергії до країн ЄС
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:06

Расскажите почём продают 1 кВт!
priem_metalla86
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Модератори: Ірина_, Модератор

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