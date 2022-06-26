Проте отримання повістки ще означає призив на службу. Отримати звільнення можна після проходження медичного огляду.
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Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення від мобілізації
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Додано: Чет 30 чер, 2022 07:00
Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення...
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Дивися повний текст
Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення від мобілізації
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