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Як відновити ідентифікаційний
код – інструкція

Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:35

Як відновити ідентифікаційний код – інструкція

Пропонуємо до обговорення:
Індивідуальний ідентифікаційний номер – елемент Державного реєстру фізичних осіб України (ДРФО), який надається платникам податків та зберігається за людиною протягом усього життя.

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Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
R2
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:35

"Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат"
И каждая собака, которой подавай ИНН, простите, РНУКНП, крутит носом "Что это вы за дупликат принесли? Оригинал давайте!" ?
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 20:39

Re: Як відновити ідентифікаційний код – інструкція

moveton написав:"Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат"
И каждая собака, которой подавай ИНН, простите, РНУКНП, крутит носом "Что это вы за дупликат принесли? Оригинал давайте!" ?
Брехня, ніяких проблем з ними немає
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 21:17

Re: Як відновити ідентифікаційний код – інструкція

я еще и в паспорте заштамповал в налоговой
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 21:27

  Мизантрóп написав:я еще и в паспорте заштамповал в налоговой

А я хотел. Но в налоговой сказали: "Пиши заявление, мы его будем 2 недели рассматривать, через 2 недели придёшь - и мы тебе влепим штамп" :shock:
Driver
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Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:32

  Faceless написав:
moveton написав:"Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат"
И каждая собака, которой подавай ИНН, простите, РНУКНП, крутит носом "Что это вы за дупликат принесли? Оригинал давайте!" ?
Брехня, ніяких проблем з ними немає

Подтверждаю: хожу со штампом "Дубликат" лет с 10, наверное. Ниразу никто ничего не сказал.

  Driver написав:
  Мизантрóп написав:я еще и в паспорте заштамповал в налоговой

А я хотел. Но в налоговой сказали: "Пиши заявление, мы его будем 2 недели рассматривать, через 2 недели придёшь - и мы тебе влепим штамп" :shock:

И? -- в налоговую только с мешком цемента в 50 кг пускают? -- и только при наличии справки, что этот мешок сам лично не меньше 10 км проносил? :shock:
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