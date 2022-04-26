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Як відновити ідентифікаційний код – інструкція
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 30 чер, 2022 20:35
Пропонуємо до обговорення:
Індивідуальний ідентифікаційний номер – елемент Державного реєстру фізичних осіб України (ДРФО), який надається платникам податків та зберігається за людиною протягом усього життя.
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R2
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Додано: Чет 30 чер, 2022 20:35
"Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат"
И каждая собака, которой подавай ИНН, простите, РНУКНП, крутит носом "Что это вы за дупликат принесли? Оригинал давайте!" ?
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moveton
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Додано: Чет 30 чер, 2022 20:39
moveton написав:"Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат"
И каждая собака, которой подавай ИНН, простите, РНУКНП, крутит носом "Что это вы за дупликат принесли? Оригинал давайте!" ?
Брехня, ніяких проблем з ними немає
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Faceless
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Додано: Чет 30 чер, 2022 21:17
я еще и в паспорте заштамповал в налоговой
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Мизантрóп
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 10:32
Faceless написав:
moveton написав:"Дубликат документа выдается бесплатно, и единственное отличие от оригинала — на новой карточке будет стоять отметка Дубликат"
И каждая собака, которой подавай ИНН, простите, РНУКНП, крутит носом "Что это вы за дупликат принесли? Оригинал давайте!" ?
Брехня, ніяких проблем з ними немає
Подтверждаю: хожу со штампом "Дубликат" лет с 10, наверное. Ниразу никто ничего не сказал.
Driver написав: Мизантрóп написав:
я еще и в паспорте заштамповал в налоговой
А я хотел. Но в налоговой сказали
: "Пиши заявление, мы его будем 2 недели рассматривать, через 2 недели придёшь - и мы тебе влепим штамп"
И? -- в налоговую только с мешком цемента в 50 кг пускают? -- и только при наличии справки, что этот мешок сам лично не меньше 10 км проносил?
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_hunter
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 16:41
_hunter написав:
И? -- в налоговую только с мешком цемента в 50 кг пускают? -- и только при наличии справки, что этот мешок сам лично не меньше 10 км проносил?
Не понял вопроса.
Я рассказал свою историю, как было.
(может, конечно, денег хотели, или просто поленились шлёпнуть штамп. Или хз что ещё)
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Driver
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