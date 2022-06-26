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Скільки авто завезли
українці без податків

Скільки авто завезли українці без податків
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 07:43

Скільки авто завезли українці без податків

Пропонуємо до обговорення:
Після скасування ввізного мита в Україну в цілому ввезли 29 195 машин, з них "люксові" – лише 40 (Mercedes-Benz, Cadillac, Audi, Lexus, BMW).

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Скільки авто завезли українці без податків
R2
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