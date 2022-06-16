11 липня цього року набирають чинності норми, згідно з якими куріння електронних сигарет та засобів нагріву тютюну у громадських місцях буде заборонено.
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З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях
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Додано: П'ят 01 лип, 2022 14:40
З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях
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Дивися повний текст
З 11 липня заборонено будь-яке куріння у громадських місцях
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