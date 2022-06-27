RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Експерти розказали, як зміняться
ціни на продукти та...

Експерти розказали, як зміняться ціни на продукти та...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:35

Експерти розказали, як зміняться ціни на продукти та...

Пропонуємо до обговорення:
Як стверджують економічні експерти, середній показник здорожчання по країні становитиме 20-25%.

Дивися повний текст
Експерти розказали, як зміняться ціни на продукти та паливо в Україні до кінця року
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98058
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 01 лип, 2022 23:35

Що тут може бути ще окрім подорожчання?
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 306
З нами з: 31.07.19
Подякував: 215 раз.
Подякували: 31 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 20 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Ціни на АЗС невдовзі можуть приємно здивувати водіїв —...
R2 » Вів 28 чер, 2022 22:47
2 284
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 чер, 2022 22:14
priem_metalla86
Як змінилися ціни на первинному та вторинному ринках...
R2 » Пон 27 чер, 2022 10:54
1 137
Переглянути останнє повідомлення
Пон 27 чер, 2022 10:54
p_a_l
Bitcoin йде на дно: експерти попередили про настання...
R2 » П'ят 17 чер, 2022 11:56
1 226
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 чер, 2022 11:56
Sergius

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1729)
02.07.2022 00:12
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.