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Через скасування безкоштовного
розмитнення в Україні...

Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:53

Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні...

Пропонуємо до обговорення:
Таку думку в ефірі Українське радіо висловив експерт аналітичного центру «Інститут законодавчих ідей» Тарас Рябченко.

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Через скасування безкоштовного розмитнення в Україні різко подорожчають автомобілі з пробігом
R2
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Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 07:54

Люди которые во время войны покупали себе бляхи без растаможки так насытили рынок что можно даже не придумывать о стремительно повышении.. Те кто не мог себе позволить купить без пошлин, точно не будут покупать с пошлинами))
straponesa
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Модератори: Ірина_, Модератор

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