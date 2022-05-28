Інформація про появу нової шахрайської схеми була опублікована в Telegram-каналі PrivatBank_insider.
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Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від Ахметова
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Додано: Нед 03 лип, 2022 20:54
Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від...
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Дивися повний текст
Шахраї почали пропонувати клієнтам ПриватБанку гроші від Ахметова
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