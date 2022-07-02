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50% вакансій зосереджені у
двох містах України: де...

50% вакансій зосереджені у двох містах України: де...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:41

50% вакансій зосереджені у двох містах України: де...

Пропонуємо до обговорення:
Понад 50% вакансій з працевлаштування у червні 2022 року географічно знаходяться у двох ключових містах — Києві та Львові.

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50% вакансій зосереджені у двох містах України: де найкраще шукати роботу
R2
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Повідомлення Додано: Пон 04 лип, 2022 20:42

Чому ніколи не згадається Чернігів?
sergey_sony
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