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В Україні планують побудувати
7,1 гігават нових...

В Україні планують побудувати 7,1 гігават нових...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:17

В Україні планують побудувати 7,1 гігават нових...

Пропонуємо до обговорення:
Зелена трансформація буде в центрі післявоєнного відновлення України. Мета - побудувати 7,1 ГВт нових потужностей відновлюваних джерел енергії.

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В Україні планують побудувати 7,1 гігават нових потужностей зеленої енергетики – Міненерго
R2
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Повідомлення Додано: Вів 05 лип, 2022 09:17

мошенники с зеленым тарифом активизировались...хотят под шумок войны, типа "хорошее дело" запустить руку в бюджет страны... надо отменять грабительский зеленый тариф.... нет такого высокого зеленого, цвета доллара, тарифа нигде в мире... только в воюющей Украине есть.. достали эти тырщики всех уже... из за этих тырщиков нет у нас вооружения для защиты от врага и из за них фактически на нас напала параша..
2germ2
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