Шахраї вигадали чергову схему, за допомогою якої виманюють гроші в українців. Зловмисники розсилають громадянам посилки Новою поштою.
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У Нацбанку попередили про нову шахрайську схему за допомогою «Нової пошти»
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Додано: Сер 06 лип, 2022 08:25
У Нацбанку попередили про нову шахрайську схему...
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Дивися повний текст
У Нацбанку попередили про нову шахрайську схему за допомогою «Нової пошти»
Додано: Сер 06 лип, 2022 08:25
да ладно
есть же
"осматривать будете?"
селюки хорошо покупают на телемагазинах, но оплатить кота в мешке - такого дурака еще не появилось
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