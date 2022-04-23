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У Нацбанку попередили про
нову шахрайську схему...

У Нацбанку попередили про нову шахрайську схему...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:25

У Нацбанку попередили про нову шахрайську схему...

Пропонуємо до обговорення:
Шахраї вигадали чергову схему, за допомогою якої виманюють гроші в українців. Зловмисники розсилають громадянам посилки Новою поштою.

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У Нацбанку попередили про нову шахрайську схему за допомогою «Нової пошти»
R2
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Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 08:25

да ладно
есть же
"осматривать будете?"

селюки хорошо покупают на телемагазинах, но оплатить кота в мешке - такого дурака еще не появилось
cohan
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