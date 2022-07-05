RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
ПриватБанк та monobank
встановили ринковий курс...

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...

Пропонуємо до обговорення:
Банки з 6 липня встановлює ринковий курс валютообміну для безготівкових операцій.

Дивися повний текст
ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс безготівкового обміну валют
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98078
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

"та виходячи з інтересів клієнтів"

Экспортёр. Зашёл доход согласно курса продажи контрагентом доллара по 29.25. За границей теперь такой человек рассчитывается картой по 35.21. Всё это в пределах одного банка. Получается, банк поимел 20% комиссии на всём этом цикле. Так в интересах клиентов это, или в интересах банка? Интересно, в нашей стране можно подать в суд на пресс-службу за враньё?

Правильно писать:

Виходячи з інтересів банку, з'явилась можливість ще більш заробити на тих, кто виїхав за кордон, маючи доходи в Україні, і банк це зробив. Все згідно законодавству.

"Карточный туризм", о котором любят сейчас говорить, могли бы отсечь повышенной комиссией на снятие наличных или лимитами, но нет. Не в этом их цель.
sanyok
 
Повідомлень: 187
З нами з: 15.02.13
Подякував: 3 раз.
Подякували: 50 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 11:39

на самом деле расписались в том, что у экспортеров будут покупать по 29, а операцию проводить по 35

но ничего, мы проводки по ФОПам снизили уже в 2 раза, и собираемся ужимать дальше и возвращаться к кэшу\юсдт
Moneta
 
Повідомлень: 2997
З нами з: 26.06.11
Подякував: 66 раз.
Подякували: 1412 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 13:38

  Moneta написав:но ничего, мы проводки по ФОПам снизили уже в 2 раза, и собираемся ужимать дальше и возвращаться к кэшу\юсдт

Вроде, как раз ФОПам-упрощенцам-экспортёрам наконец-то счастье привалило: получил валюту на счёт в Wise, заплатил налоги по 29.25, перевёл на валютную карту физика и официально продал по мере необходимости по 35.30, а не по неполных 30, как ещё вчера. И не нужно играться с USDT, теряя на комисах при обменах.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2149
З нами з: 23.03.18
Подякував: 9 раз.
Подякували: 196 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:18

moveton ФОП не может перевести валюту со своего ФОП счёта на личный (т.е. личную валютную карту). Снять наличку с валютного ФОП счёта - тоже нельзя, насколько знаю.
ФОП может только продать валюту со свеого ФОП счёта банку по грабительскому курсу.
И только с гривневого ФОП счёта уже можно и наличку снимать, и переводить на личную карту, и так далее.

Так что государство делает всё, что бы банки не обнищали.
Разумеется - за счёт простых смертных.

Интересно - какими кнутами-пряниками это государство будет потом выманивать ФОП-ов, которые уведут свои валютные поступления в тень?
ESelin
 
Повідомлень: 1
З нами з: 06.07.22
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 14:37

  ESelin написав:\\\
Интересно - какими кнутами-пряниками это государство будет потом выманивать ФОП-ов, которые уведут свои валютные поступления в тень?

А _этому_ государству -- пофиг: год они дотянут, а второй срок Зеленскому не светит. Как-то так.
_hunter
 
Повідомлень: 7023
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 478 раз.
 
Профіль
1
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Подвійний валютний курс: вбивця бізнесу, що рятує...
R2 » Сер 06 лип, 2022 12:51
1 56
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 лип, 2022 12:51
vova_pochernin
Економіст розповів, за яких умов курс долара може...
R2 » Вів 05 лип, 2022 19:10
1 116
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 лип, 2022 21:47
balta_laska
monobank відкрив нові картки для деяких клієнтів
R2 » П'ят 24 чер, 2022 15:29
1 163
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 24 чер, 2022 15:29
Moneta

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.