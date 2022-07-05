ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...

Додано: Сер 06 лип, 2022 10:59

"та виходячи з інтересів клієнтів"



Экспортёр. Зашёл доход согласно курса продажи контрагентом доллара по 29.25. За границей теперь такой человек рассчитывается картой по 35.21. Всё это в пределах одного банка. Получается, банк поимел 20% комиссии на всём этом цикле. Так в интересах клиентов это, или в интересах банка? Интересно, в нашей стране можно подать в суд на пресс-службу за враньё?



Правильно писать:



Виходячи з інтересів банку, з'явилась можливість ще більш заробити на тих, кто виїхав за кордон, маючи доходи в Україні, і банк це зробив. Все згідно законодавству.



"Карточный туризм", о котором любят сейчас говорить, могли бы отсечь повышенной комиссией на снятие наличных или лимитами, но нет. Не в этом их цель.