ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...
+Додати тему
Відповісти на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші. Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
_hunter написав:Но очевидно же, что е-лицензию от НБУ на Wise-счет получить невозможно. А других способов "записать" счет, как счет ФЛП -- нет.
На основе каких приказов НБУ или правительства очевидно, что нельзя? Быстрый гуглёж находит: "Принципи валютного регулювання, які викладені у ст. 2 Закону N 2473, передбачають, зокрема, право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн."
_hunter написав:Но очевидно же, что е-лицензию от НБУ на Wise-счет получить невозможно. А других способов "записать" счет, как счет ФЛП -- нет.
На основе каких приказов НБУ или правительства очевидно, что нельзя? Быстрый гуглёж находит: "Принципи валютного регулювання, які викладені у ст. 2 Закону N 2473, передбачають, зокрема, право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн."
_hunter написав:Звучит интересно, осталось найти подтверждение, что налоговая считает, что "Wise Business мультивалютный счет для бизнес-клиентов" и
поточного рахунку, який відкрито для здійснення підприємницької діяльності
-- это одно и то же...
Разве что в налоговой спрашивать. Но вообще народ свистит, что открывал. Вот, например.
_hunter написав:
moveton написав:Правда, сами налоговики почему-то утверждали, что юрики-резиденты обязаны получать всю выручку на счета в украинских банках, но это не точно.
Ну, как бы да -- я именно по причине "годовой отсрочки зачисления" все это и писал...
Как я помню тот разговор в валютной ветке и то, что тогда нагуглил сам, полноценный юрик обязан в течение года донести выручку до украинского банка. А вот для ФЛП это требование отдельным приказом отменили.
P.S. Нашёл то, что тогда читал. Не совсем для всех ФЛП, но ИТ возможность имеет: "Часть выручки не возвращается. Как мы уже указали, зачисление выручки за экспорт на загрансчет ФЛП сейчас вполне допустимо. Лишь бы эта выручка в установленный НБУ предельный срок была возвращена в Украину (п.п. 2 п. 9 Инструкции № 7).
Напомним, что с 7 февраля 2019 года (даты вступления в силу Закона о валюте и Инструкции № 7) был возобновлен банковский надзор за своевременным возвратом инвалютной выручки по экспорту любых видов услуг (и работ). Однако вскоре (с 16 мая) в отношении услуг-работ (кроме только страховых и транспортных) валютный надзор был упразднен (постановлением Правления НБУ от 14.05.2019 г. № 67) И услуги по разработке ПО с этой даты опять стали «неподнадзорными», и предельный 365-дневный срок на возврат выручки по таким контрактам не распространяется."