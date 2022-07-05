ПриватБанк та monobank встановили ринковий курс...

Очевидно, при том, что этот счёт записан, как счёт ФЛП, поэтому перевод с него физику идёт без налогов. НКУ не ограничивает это исключение до украинских банков.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 15:44
Очевидно, при том, что этот счёт записан, как счёт ФЛП, поэтому перевод с него физику идёт без налогов. НКУ не ограничивает это исключение до украинских банков.
Додано: Сер 06 лип, 2022 15:50
Но очевидно же, что е-лицензию от НБУ на Wise-счет получить невозможно.
А других способов "записать" счет, как счет ФЛП -- нет.
Додано: Сер 06 лип, 2022 16:02
На основе каких приказов НБУ или правительства очевидно, что нельзя? Быстрый гуглёж
"Принципи валютного регулювання, які викладені у ст. 2 Закону N 2473, передбачають, зокрема, право фізичних та юридичних осіб - резидентів укладати угоди з резидентами та (або) нерезидентами та виконувати зобов'язання, пов'язані з цими угодами, у національній валюті чи в іноземній валюті, у тому числі відкривати рахунки у фінансових установах інших країн."
Мог бы быть затык, если бы Wise открывал счета только физикам, но
Правда, сами налоговики
Додано: Сер 06 лип, 2022 16:13
Звучит интересно, осталось найти подтверждение, что налоговая считает, что "Wise Business мультивалютный счет для бизнес-клиентов"
и
-- это одно и то же...
Потому как ни раисси (несмотря на наличие перевода), ни Украины по ссылке "многочисленных органов финансового контроля, надзора и регулирования по всему миру" почему-то нет...
Додано: Сер 06 лип, 2022 16:15
Ну, как бы да -- я именно по причине "годовой отсрочки зачисления" все это и писал...
Додано: Сер 06 лип, 2022 16:34
Разве что в налоговой спрашивать. Но вообще народ свистит, что открывал.
Как я помню тот разговор в валютной ветке и то, что тогда нагуглил сам, полноценный юрик обязан в течение года донести выручку до украинского банка. А вот для ФЛП это требование отдельным приказом отменили.
P.S.
"Часть выручки не возвращается. Как мы уже указали, зачисление выручки за экспорт на загрансчет ФЛП сейчас вполне допустимо. Лишь бы эта выручка в установленный НБУ предельный срок была возвращена в Украину (п.п. 2 п. 9 Инструкции № 7).
Напомним, что с 7 февраля 2019 года (даты вступления в силу Закона о валюте и Инструкции № 7) был возобновлен банковский надзор за своевременным возвратом инвалютной выручки по экспорту любых видов услуг (и работ). Однако вскоре (с 16 мая) в отношении услуг-работ (кроме только страховых и транспортных) валютный надзор был упразднен (постановлением Правления НБУ от 14.05.2019 г. № 67)
И услуги по разработке ПО с этой даты опять стали «неподнадзорными», и предельный 365-дневный срок на возврат выручки по таким контрактам не распространяется."
Додано: Сер 06 лип, 2022 17:32
Додано: Сер 06 лип, 2022 19:06
cohan что такое BEPS ?
И вот нашёл разъяснение налоговой про счета ФОП за пределами Украины
Если кратко:
Виходячи із зазначеного, чиним законодавством не заборонено фізичним особам відкривати рахунки у фінансових установах інших країн.
Водночас, кошти за операціями суб’єктів господарювання - резидентів, зокрема, з експорту товарів (послуг), підлягають зарахуванню на рахунки резидентів у банках України.
Валютний нагляд та застосування заходів впливу за порушення вимог валютного законодавства здійснюються згідно з нормами, врегульованими статтями 11 та 15 Закону № 2473 відповідно.
Додано: Чет 07 лип, 2022 02:11
del
Востаннє редагувалось moveton в Чет 07 лип, 2022 02:15, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Чет 07 лип, 2022 02:12
ESelin, а чем
Да, есть такая фраза. Но если вникать в детали, то оказывается, что эта самая обязательность не означает, что юрик обязан все валютные платежи принимать на украинский банк. Валюта должна попасть в Украину в течение года, а если экспорт услуг, то и вообще без ограничения по времени. Поэтому схемой: приём на Wise - крипта - обмен крипты на гривню можно баловаться от года до бесконечного времени.
Ну а если он валюту переведёт физику-резиденту Украины, то получается, что вообще идеально.
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