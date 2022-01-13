Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.
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У Зеленського відреагували на відставку Джонсона
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Додано: Чет 07 лип, 2022 17:37
У Зеленського відреагували на відставку Джонсона
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У Зеленського відреагували на відставку Джонсона
Додано: Чет 07 лип, 2022 17:45
Re: У Зеленського відреагували на відставку Джонсона
падлы какие-то, какого черта дое...лись до Бориса?
Борис - борись !
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