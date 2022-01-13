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У Зеленського відреагували
на відставку Джонсона

У Зеленського відреагували на відставку Джонсона
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:37

У Зеленського відреагували на відставку Джонсона

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк у Twitter.

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У Зеленського відреагували на відставку Джонсона
R2
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 17:45

Re: У Зеленського відреагували на відставку Джонсона

падлы какие-то, какого черта дое...лись до Бориса?

Борис - борись !

:D
Alex2007
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