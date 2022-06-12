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Черга на новий електрокар
Hummer розтяглася на 17 років

Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 17:00

Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років

Пропонуємо до обговорення:
Новий електричний пікап GMC Hummer EV зібрав вже 77 000 замовлень, незважаючи на досить високу стартову ціну $84 650. Однак, щоб задовольнити попит, при нинішніх темпах виробництва концерну General Motors знадобиться цілих 17 років. Про це пише The Wall Street Journal.

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Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років
R2
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Повідомлення Додано: Суб 09 лип, 2022 17:00

🤣 нахрена он нужен через 17 лет?
konjkov_il29
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Модератори: Ірина_, Модератор

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