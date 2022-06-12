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Черга на новий електрокар Hummer розтяглася на 17 років
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Додано: Суб 09 лип, 2022 17:00
Пропонуємо до обговорення:
Новий електричний пікап GMC Hummer EV зібрав вже 77 000 замовлень, незважаючи на досить високу стартову ціну $84 650. Однак, щоб задовольнити попит, при нинішніх темпах виробництва концерну General Motors знадобиться цілих 17 років. Про це пише The Wall Street Journal.
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R2
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Додано: Суб 09 лип, 2022 17:00
🤣 нахрена он нужен через 17 лет?
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konjkov_il29
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Ірина_
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