В Україні вже з'явилися умови для повернення до ринкового курсом гривні до долара, тому тримати два курси валют більше недоцільно.
Дивися повний текст
У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Нед 10 лип, 2022 23:46
У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
У Зеленського виступили за скасування фіксованого курсу гривні до долара
|