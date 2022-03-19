«Альфа-Банк» змінює назву
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:11
Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє FinClub. Економічній правді також підтвердили цю інформацію в банку.
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«Альфа-Банк» змінює назву
R2
Робот новин
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Додано: Пон 11 лип, 2022 20:11
А что там со Сбербанком?
kemeron1990
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:21
kemeron1990 написав:
А что там со Сбербанком?
А что со Сбербанком?
_hunter
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Додано: Вів 12 лип, 2022 10:57
_hunter написав: kemeron1990 написав:
А что там со Сбербанком?
А что со Сбербанком?
сменил название на МР банк,готовится к торгам
https://www.sbrf.com.ua/press_releases/view/1193/
с мая новые тарифы
https://www.sbrf.com.ua/upload/file/ogo ... oslugi.pdf
Мизантрóп
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