Так вважає ексглава Національного банку України Валерія Гонтарева.
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Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на фінансування відновлення та оцінює залучення коштів у $150 млрд
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Додано: Вів 12 лип, 2022 11:00
Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на...
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Гонтарева радить відмовитися від завищених запитів на фінансування відновлення та оцінює залучення коштів у $150 млрд
Додано: Вів 12 лип, 2022 11:00
Які ж грамотні!!! "ЄС зіткнувся із найсерйознішим викликом з моменту своєї освіти." Чергове борошно творчості. моксалі кляті...
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