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Мінфін рф визнав проблеми
курсоутворення рубля

Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:15

Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля

Пропонуємо до обговорення:
Поточний курс рубля, який внаслідок падіння імпорту до росії укріпився до 50 рублів за долар США, негативно впливає на наповнення російського бюджету, а також російських експортерів.

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Мінфін рф визнав проблеми курсоутворення рубля
R2
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 09:16

- Рубль значительно укрепился ко всем валютам!
- А почему тогда зарубежные туры растут в цене??
- А потому что вам туда не надо!
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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