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Кредитори відмовили «Нафтогазу»
у відстроченні виплати боргу

Кредитори відмовили «Нафтогазу» у відстроченні виплати боргу
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:18

Кредитори відмовили «Нафтогазу» у відстроченні виплати боргу

Пропонуємо до обговорення:
Кредиторам української державної енергетичної компанії "Нафтогаз" цього тижня було настійно рекомендовано відхилити прохання компанії щодо припинення виплати боргу на два роки.

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Кредитори відмовили «Нафтогазу» у відстроченні виплати боргу
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 12:18

Попри військову агресію росії Україна не бачить потреби в ініціюванні реструктуризації зовнішньої державної заборгованості.
Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко
blackwi
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