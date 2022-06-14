Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.
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Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти соцзахисту
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Додано: Суб 16 лип, 2022 13:19
Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти...
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти соцзахисту
Додано: Суб 16 лип, 2022 13:19
Там у них 8-часовой рабочий день и почасовая оплата. В Украине введут такой закон или нет?
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