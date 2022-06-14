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Для українців впроваджуватимуть
європейські стандарти...

Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:19

Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

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Для українців впроваджуватимуть європейські стандарти соцзахисту
R2
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Повідомлення Додано: Суб 16 лип, 2022 13:19

Там у них 8-часовой рабочий день и почасовая оплата. В Украине введут такой закон или нет?
alex7gk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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