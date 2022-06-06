Якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки або поліс прострочений, відшкодовувати збитки потерпілому буде Моторне (транспортне) страхове бюро України.
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Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки
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Додано: Пон 18 лип, 2022 09:19
Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки
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Дивися повний текст
Що робити, якщо у винуватця ДТП немає автоцивілки
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