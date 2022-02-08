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Мінсоцполітики анонсувало
доплати пенсіонерам віком 65+

Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:07

Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+

Пропонуємо до обговорення:
Міністерство соціальної політики анонсувало закінчення впровадження системи базового пенсійного доходу.

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Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+
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