Міністерство соціальної політики анонсувало закінчення впровадження системи базового пенсійного доходу.
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Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+
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Додано: Сер 20 лип, 2022 13:07
Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+
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Мінсоцполітики анонсувало доплати пенсіонерам віком 65+
Додано: Сер 20 лип, 2022 13:07
Здравствуйте имею инвалидность 3 гр и мне ещё не выплатили за март месяц соцвыплаты, куда я только не обращался и везде меня футболять. Что мне делать. Проживаю в Харькове.
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