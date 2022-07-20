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Збитки, завдані інфраструктурі
міста Буча під час війни,...

Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни,...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:57

Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни,...

Пропонуємо до обговорення:
Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни, оцінюються в понад 5.2 млрд грн або $191,3 млн.

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Збитки, завдані інфраструктурі міста Буча під час війни, оцінюються в понад 5,2 млрд грн
R2
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Повідомлення Додано: Сер 20 лип, 2022 13:57

Цікаво - якщо проста арифметика стане в нагоді -то це 2400 за кв метр в Бучі на відбудову. Щось дуже мало, нікому не здається... Поясніть де я помиляюсь.
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