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Нацбанк встановив
новий офіційний курс

Нацбанк встановив новий офіційний курс
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:43

Нацбанк встановив новий офіційний курс

Пропонуємо до обговорення:
НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США

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Нацбанк встановив новий офіційний курс
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 14:44

Гарна новина
vstasiuk
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Модератори: Ірина_, Модератор

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