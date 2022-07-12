НБУ встановив офіційний курс гривні до долара США 36,5686 грн/дол. США
Дивися повний текст
Нацбанк встановив новий офіційний курс
|
|
|
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лип, 2022 14:43
Нацбанк встановив новий офіційний курс
Пропонуємо до обговорення:
Дивися повний текст
Нацбанк встановив новий офіційний курс
|