На порталі "Дія" додали можливість замовляти цілу низку документів, для отримання яких раніше необхідно було двічі ходити у ДРАЦС.
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Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Чет 21 лип, 2022 16:36
Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
Пропонуємо до обговорення:
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Українцям дозволили отримувати дублікати документів поштою
Додано: Чет 21 лип, 2022 16:36
а якщо оригінал потім знайти, він буде дійсний чи вже тільки дублікатом можна користуватись?
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