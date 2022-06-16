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Із 19 липня Держпраці відновлює
проведення перевірок...

Із 19 липня Держпраці відновлює проведення перевірок...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:54

Із 19 липня Держпраці відновлює проведення перевірок...

Пропонуємо до обговорення:
19 липня 2022 року набув чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо оптимізації трудових відносин».

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Із 19 липня Держпраці відновлює проведення перевірок інспекторами
R2
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Повідомлення Додано: Чет 21 лип, 2022 16:54

Да, ребята зсиделись без взяток на голой, но не хилой зарплате, которую получают от налогов эксплуатации челоека человеком
welmexplus
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