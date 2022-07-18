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Нацбанк ухвалив рішення
щодо облікової ставки

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:25

Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк не змінив рівень облікової ставки і залишив її 25%.

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Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 09:31

Re: Нацбанк ухвалив рішення щодо облікової ставки

сумно душать залишки бізнесу
yama
 
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