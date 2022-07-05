Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.
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У Києві викрили схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:51
У Києві викрили схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ
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У Києві викрили схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ
Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:51
блін, може вже час називати г***ів своїми іменами, а не "одна мережа", "один держслужбовець", "один відомий політик"
мова йде про київську Воєнторг "ДіСі"
Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:10
До суда -- нельзя: в случае признания человека невиновным (точнее -- до признания виновным) -- придется выпускать опровержение. А если про опровержение за пару лет, например, забыть -- можно получить вполне обоснованный встречный иск за клевету.
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