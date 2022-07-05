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У Києві викрили схему
розкрадання гуманітарки для ЗСУ

У Києві викрили схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:51

У Києві викрили схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

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У Києві викрили схему розкрадання гуманітарки для ЗСУ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 15:51

блін, може вже час називати г***ів своїми іменами, а не "одна мережа", "один держслужбовець", "один відомий політик"

мова йде про київську Воєнторг "ДіСі"
AFed
 
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 16:10

  AFed написав:блін, може вже час називати г***ів своїми іменами, а не "одна мережа", "один держслужбовець", "один відомий політик"
\\\

До суда -- нельзя: в случае признания человека невиновным (точнее -- до признания виновным) -- придется выпускать опровержение. А если про опровержение за пару лет, например, забыть -- можно получить вполне обоснованный встречный иск за клевету.
_hunter
 
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