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ЄС в останню мить прибрав
із санкційного списку...

ЄС в останню мить прибрав із санкційного списку...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:31

ЄС в останню мить прибрав із санкційного списку...

Пропонуємо до обговорення:
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.

Дивися повний текст
ЄС в останню мить прибрав із санкційного списку найбільшого виробника титану з рф – ЗМІ
R2
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Повідомлення Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:31

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cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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