Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Wall Street Journal.
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ЄС в останню мить прибрав із санкційного списку найбільшого виробника титану з рф – ЗМІ
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Додано: П'ят 22 лип, 2022 17:31
ЄС в останню мить прибрав із санкційного списку...
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Дивися повний текст
ЄС в останню мить прибрав із санкційного списку найбільшого виробника титану з рф – ЗМІ
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